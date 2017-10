"Mēs kārtējo reizi uzsveram Irākas politiskās vienotības un teritoriālās integritātes nozīmi. Mēs arī uzsveram savu gatavību jebkāda veida sadarbībai, lai likvidētu PKK Irākas teritorijā," Turcijas Ārlietu ministrijas paziņojumā rakstīto citē turku medijs "Hurriyet Daily News".

Šis paziņojums publicēts dienā, kad Irānas veidotie irākiešu šiītu "Tautas mobilizācijas spēki" un Irākas armija īsteno plašu uzbrukumu kurdu spēku jeb pešmergas kontrolētajai ar naftu bagātajai Kirkūkas pilsētai. Ministrija atzīmējusi, ka tā seko "konstitucionālās kārtības atjaunošanai" pilsētā, kurā esot liela etnisko turkmēņu kopiena.

Vienlaikus Turcija brīdinājusi Kurdistānas vadību nepieļaut PKK nostiprināšanos rajonā, jo tā "būšot atbildīga" par grupējuma bāzēšanos reģionā.

Irākas kaimiņvalstis Irāna un Turcija, kuras līdz šim sadarbojušās ar Irākas Kurdistānas autonomo reģionu, nereti pat apejot Bagdādi, savu attieksmi strauji mainīja līdz ar Kurdistānas paziņojumu par neatkarības referenduma rīkošanu šī gada 25. septembrī. Kopš septembra otrās puses valstis ir iestājušās pret Kurdistānas virzību neatkarības virzienā, baidoties no lielo kurdu kopienu sacelšanās pašu teritorijās.

Kamēr Irāna ir slēgusi sauszemes robežu, Turcija to pagaidām nav darījusi, lai gan vairākkārt draudējusi spert šādu soli. Tieši Turcijas milzīgās investīcijas Kurdistānas reģionā, neatkarīgi no Irākas centrālās valdības izbūvētie naftas cauruļvadi, kā arī pirms dažiem gadiem netieši izteiktais atbalsts Kurdistānas pašnoteikšanās tiesībām tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem faktoriem Kurdistānas valdības izvēlei rīkot neatkarības referendumu.

Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans, intervijā paziņoja, ka Kurdistānas neatkarība ir Irākas iekšpolitikas jautājums, ko turku mediji tūlītēji interpretēja kā zaļo gaismu neatkarībai. "Ja Irāka iekšēji nolemj sadalīt valsti, tā ir viņu iekšēja lieta," viņš teica.

Kopš tā laika situācija ir mainījusies. PKK kaujinieki lielā skaitā karo Sīrijā "Tautas aizsardzības vienību" (YPG) rindās, kur guvuši kauju rūdījumu, turklāt PKK aizvien aktīvāk uzbrūk Turcijas policijas un armijas posteņiem un konvojiem pašā Turcijā. Reaģējot uz to, Turcija pārsvarā etnisko kurdu apdzīvotajos valsts austrumu apgabalos izvērsusi karadarbību pret PKK kaujiniekiem.

Lai gan Kurdistānas reģionālā valdība nav tieši sadarbojusies ar PKK, bet pēdējo gadu laikā pat iesaistījusies bruņotos konfliktos ar to, Turcija vairākkārt apsūdzējusi Kurdistānu tās bezdarbībā attiecībā uz šiem Turcijas kurdu kaujiniekiem savā teritorijā. PKK kontrolē daļu Sindžāras reģiona Irākas ziemeļrietumos, kā arī izveidojuši bāzes nometnes kalnainajā un grūti pieejamajā Turcijas un Irākas pierobežā, no kuras ik pa laikam īsteno uzbrukumus Turcijas iekšienē.

Savukārt, pirmdien, Irākas spēkiem ieņemot Kirkūkas apkārtni un ieejot pilsētā, līdzās pešmergai un brīvprātīgajiem pilsētas aizstāvjiem redzēti arī karavīri ar PKK zīmotnēm un karogiem.

Three vehicles of PKK fighters going to the airbase in Kirkuk Picture via Hanna Noori #Iraq pic.twitter.com/xo4pc04H7I