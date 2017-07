Jildirims par jauno tieslietu ministru nosauca parlamenta deputātu Abdulhamitu Gilu, bet par aizsardzības ministru - bijušo vicepremjeru Nuretinu Džanikli. Līdzšinējie tieslietu un aizsardzības ministri kļuvuši par vicepremjeriem.

Jildirims par pārkārtojumiem valdībā paziņoja pēc negaidītas apspriedes ar prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu. Erdogans iepriekš ir sūdzējies par "nogurumu" valdošās Taisnīguma un attīstības partijas (AKP) rindās, uzsverot nepieciešamību to atjaunot. Erdogans maijā tika ievēlēts par AKP priekšsēdētāju.

Partijā viņš atkal iestājās 2. maijā pēc tam, kad 16. aprīlī referendumā tika apstiprināti konstitūcijas grozījumi, kas ļauj valsts prezidentam būt politiskās partijas biedram. Līdz tam konstitūcija valsts prezidentam to liedza, tāpēc pēc ievēlēšanas par prezidentu 2014. gadā Erdogans izstājās no AKP, kuras priekšsēdētājs viņš bija kopš partijas dibināšanas 2001.gadā. No 2003. līdz 2014. gadam Erdogans bija Turcijas premjerministrs.