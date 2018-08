Dienas sākumā liras kurss sasniedza rekordzemu līmeni - 7,24 liras par ASV dolāru un 8,12 liras par eiro, bet mazliet paaaugstinājās pēc Turcijas centrālās bankas paziņojuma, ka tā ir gatava īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Vēlāk liras kursa kritums atsākās.

"Investori pirmdien turpināja bažīties par Turcijas liras straujo kritumu un to, ka finanšu krīze šajā valstī izplatīsies pārējā Eiropā," raksta "Spreadex" analītiķis Konors Kempbels.

Savukārt "Economist Intelligence Unit" analītiķe Agate Demarē norādījusi, ka "līdz šim liras sabrukuma ietekme Eiropā un citur pasaulē bijusi ierobežota. Tomēr pēc dažiem mēnešiem Rietumvalstu bankas sāks sajust krīzes ietekmi, jo Turcijas uzņēmumiem būs grūti samaksāt tos parādus, kas ir ārvalstu valūtā".

"Liras vērtības straujais kritums kopš gada sākuma gandrīz divkāršojis atmaksājamo ārējo parādu vērtību vietējā valūtā," viņa piebildusi. Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien samazinājās par 0,43 ASV dolāriem līdz 67,20 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,20 dolāriem līdz 72,61 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 25 187,70 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 2821,93 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 7819,71 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,3% līdz 7642,45 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,5% līdz 12358,74 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saglabājās esošajā 5412,32 punktu līmenī.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1413 līdz 1,1405 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga no 1,2758 līdz 1,2763 līdz dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu saruka no 110,63 līdz 110,83 jenām par dolāru. ASV dolāra vērtība pret Turcijas liru pieauga no 6,43 līdz 6,96 lirām par dolāru un eiro vērtība pret Turcijas liru palielinājās no 7,34 līdz 7,94 lirām par eiro.