""Brīvās Sīrijas armijas" vienības, kuras atbalsta Turcijas bruņoties spēki, pārņēmušas savā kontrolē Afrīnas centru," teica Erdoans.

Savukārt Lielbritānijā bāzētā sīriešu cilvēktiesību aktīvistu grupa "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) informē, ka Turcijas spēki un to atbalstītie nemiernieki kontrolē vairākus Afrīnas rajonus, taču to virzība uz priekšu pilsētā ir strauja.

Turcija un tās sabiedrotie Sīrijas kaujinieki 20. janvārī sāka operāciju pret Sīrijas kurdu Tautas aizsardzības vienībām (YPG) Afrīnas rajonā. Ankara uzskata YPG par Turcijas kurdu separātistu grupējuma "Kurdistānas Strādnieku partija" (PKK) "teroristisku" atzaru, savukārt Vašingtona sadarbojusies ar YPG cīņā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" un atzinusi to par efektīvāko spēku šajā cīņā.

Afrīnas pilsētu kopš trešdienas vakara pametuši vairāk nekā 200 000 mierīgo iedzīvotāju, bēgot no Turcijas armijas vadītās ofensīvas pret kurdu kaujiniekiem, ziņoja SOHR.

Pēc SOHR aplēsēm, ofensīvas laikā kopš 20. janvāra nogalināti vairāk nekā 280 civiliedzīvotāji.