"Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF), kuros vadošā loma ir kurdu karotājiem, paziņoja, ka Turcijas uzbrukumos pāri Turcijas-Sīrijas robežai viens kurdu kaujinieks nogalināts, bet otrs ievainots.

"Šiem uzbrukumiem turpinoties, mūsu uzbrukumi "Daesh" tiks apturēti uz ilgāku laiku," teikts tīmeklī publicētajā SDF paziņojumā.

Kurdu atbilde, iznīcinot Turcijas armijas auto Sīrijas pierobežā:

#SDF: "We, as the Syrian Democratic Forces, emphasize that we have the right to retaliate against any attack on our lands and, if necessary, we will not refrain from exercising this right."https://t.co/rpCOgzVVx4 pic.twitter.com/da8khne81k— Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) October 31, 2018