Strāva bija jāatslēdz, lai ļautu ugunsdzēsējiem droši apdzēst liesmas. Dzēšanas darbos iesaistījās 80 ugunsdzēsēji, kuriem bija jālikvidē ugunsgrēks uzglabāšanas telpā, kur glabājās ap 227 tūkstošiem litru minerāleļļas. "Los Angeles Times" skaidro, ka eļļa izmantota elektroiekārtu dzesēšanai.

Lai gan vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzienu, šobrīd tas nav oficiāli apstiprināts. Vairumu liesmu ugunsdzēsēji apdzēsuši divu stundu laikā, taču spēkstaciju viņiem joprojām nepieciešams uzraudzīt, lai nepieļautu atkārtotu aizdegšanos.

#BREAKING: A #Dwp plant has caught fire and exploded in #Northridge. #kcal right now. #cbsla @CBSLA pic.twitter.com/7pziYlGkAh