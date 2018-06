Par šo likumu nobalsojuši 265 no pavisam 351 sesiju zālē balsošanai reģistrētā deputāta, ziņo aģentūra UNIAN.

Saskaņā ar jauno likumu, tiesas atrašanās vietu, jurisdikciju un statusu nosaka likums "Par Augstāko pretkorupcijas tiesu", ko parlaments pieņēma jūnija sākumā.

Tiesa atradīsies Kijevā, norāda Prezidenta administrācijas vadītājs Aleksejs Filatovs.

"Šī likuma pieņemšana ļaus sākt procedūras, kas saistītas ar Augstākās pretkorupcijas tiesas izvedi, konkursu šīs tiesas tiesnešu un Augstākās pretkorupcijas tiesas Apelāciju palātas tiesnešu amatam," Filatovu citē UNIAN.

Savas kompetences ietvaros, lai izveidotu tiesu, ir uzdots darboties Ministru kabinetam, tāpat likuma realizēšanai nepieciešamās darbības jāveic Ukrainas Valsts Tiesu administrācijai.

Likums stāsies spēkā pēc tā publicēšanas.

"Delfi", atsaucoties uz aģentūru LETA, jau ziņoja, ka tiesa tiks izveidota gada laikā. Tā sāks darbu, ja tās sastāvā konkursa kārtībā iecels vismaz 35 tiesnešus, no kuriem vismaz desmit - apelācijas palātā.

Tiesnešu atlases konkursā piedalīsies Starptautisko ekspertu padome un Augstākā tiesnešu kvalifikācijas komisija.

Starptautisko ekspertu padomē ietilps pārstāvji no starptautiskām organizācijām, kuras nodarbojas ar cīņu pret korupciju un kuras sadarbojas ar Ukrainu uz starptautisko līgumu pamata. Padomē ietilps seši locekļi un vismaz trīs no viņiem varēs uzlikt veto Augstākās tiesnešu kvalifikācijas komisijas lēmumam attiecībā uz to vai citu tiesnesi.

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) uzstāja, lai ekspertu padomei būtu izšķirošā loma noteikt, vai kandidātiem uz pretkorupcijas tiesas tiesneša amatu ir atbilstoša kvalifikācija.