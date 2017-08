Krievijā atrodas no septiņām līdz 20 raķetēm "Ciklon-2" un "Ciklon-3" ar Ukrainā izgatavotajiem dzinējiem "RD-250", par kuru iespējamu nonākšanu Ziemeļkorejā pirmdien rakstīja avīze "The New York Times", paziņojis Ukrainas kosmosa aģentūras vadītāja pienākumu izpildītājs Jurijs Radčenko.