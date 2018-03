Vācijā izstrādātie "Leopard" tanki ir vācu kaujaslauka lepnums, un līdz šim daudzējādā ziņā uzskatīti par pārākiem, salīdzinot ar citu valstu līdziniekiem. Tomēr, lai gan tie joprojām uzskatāmi par grūti ievainojamiem līdzvērtīgās tanku kaujās, leopardi izrādījušies pārāk vāji karam pret separātistu taktiku, kad uzbrukums gaidāms no dažādām pusēm vienlaicīgi.

Pēc Afrīnā kaujās ar kurdu kaujiniekiem ciestajiem zaudējumiem Turcija nolēmusi iepirkt Ukrainā izstrādātās aktīvās aizsardzības sistēmas 'Akkor Pulat'. Tās tikšot uzstādītās Turcijas rīcībā esošajiem "Leopard 2A4", kā arī Izraēlas un Turcijas kopīgi izstrādātajiem tankiem "M-60T" un "M-60A3". Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad jau janvāra beigās Vācija noraidīja prasības uzlabot "Leopard" tankus ar jaunākajām aizsardzības sistēmām, kuras tā uzstāda pati saviem tankiem.

Kaujās lielākais tanku bieds izrādījies otrās paaudzes prettanku vadāmās raķetes, piemēram, "Konkurs" un "Kornet", kuras var izšaut gan no vairāku kilometru, gan dažu simtu metru attāluma. Pašu kurdu publiskotos video bieži redzams, ka tanki lielākoties iznīcināti no aptuveni kilometru liela attāluma, kad tie ir daļēji paslēpti vai atrodas pavisam atklātā vietā. Turklāt praksē izrādījies, ka nedaudz izturīgāki ir "M-60T" tanki, kuriem uzstādītas izraēliešu izstrādātas modulārās torņu bruņas. Tomēr arī tās nespējot pasargāt dzelzs milžus no lāzeru vadītajām lielā diametra "Kornet" raķetēm.

Ņemot vērā šī brīža saspīlējumu, Turcija uzrunāja ukraiņu kompāniju "Zaslon". No tās turki pasūtījusi uzlabojumu sistēmas izstrādi 120 tankiem, kura sastāv no sešiem sensoriem, kā arī vadības, kontroles un kabeļu komplekta. Esot piesaistītas arī Turcijas kompānijas, lai nedaudz mainītu sistēmas oriģinālo izskatu un funkcionalitāti.

Papildus Tanki saņemšot jaunas lāzeru brīdināšanas sistēmas un infrasarkanos signālu slāpētājus, kas tos vēl vairāk aizsargāšot no otrās paaudzes vadāmajām raķetēm.