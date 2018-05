Uz Marsa robots nolaidīsies novembrī. Viens no tā pirmajiem uzdevumiem būs uz planētas novietot mēraparātus, kas reģistrēs datus par Marsa zemestrīcēm. Šī informācija savukārt palīdzēs atklāt planētas uzbūvi un dažādos slāņus. Laika gaitā zinātniekiem būs iespēja izveidot trīsdimensionālu Marsa dzīļu modeli.

LIFTOFF! Humanity's next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet's vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p