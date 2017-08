Visnotaļ ambiciozs ceturtās klases skolnieks no Ņūdžersijas Džeks Deiviss, kurš sevi nodēvējis par "Galaktikas aizstāvi", pieteicies ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas ( NASA ) izsludinātajā konkursā uz "planētas sarga" amatu, ziņo CNN.

"Man varbūt ir tikai deviņi gadi, bet es uzskatu, ka esmu piemērots šim amatam," savu ar roku rakstīto pieteikuma vēstuli iesāk Džeks Deiviss, kā starpgalaktisko darba pieredzi izceļot attiecīgās tēmas filmu pārzināšanu. "Es esmu redzējis gandrīz visas pieejamās filmas par kosmosu un citplanētiešiem. Tāpat esmu redzējis "Marvel" izrādi "Agents of Shield" un ceru noskatīties filmu "Vīri melnā".



Foto: NASA

Puisēns kā priekšrocību norāda arī savas labās uztveres spējas. "Man ļoti labi padodas videospēles," viņš norāda. "Esmu vēl jauns un varu iemācīties domāt kā citplanētietis."

Uz savu pieteikumu Deiviss saņēma ne tikai oficiālu vēstuli no NASA, bet arī telefona zvanu no Planetārās izpētes direktora Džonatana Rella.

"Šis darbs paredz pasargāt zemi no sīkiem mikrobiem, kad mēs atvedam paraugus no Mēness, asteroīdiem vai Marsa, kā ar citu planētu un pavadoņu aizsargāšanu no mūsu atkritumiem, lai mūsu Saules sistēmas izpēte būtu atbildīga," Džekam Deivisam vēstulē paskaidroja NASA planetārās zinātnes nodaļas direktors Džeimss Grīns, piebilstot, ka cer viņu uzņemt darbā pēc tam, kad Džeks būs kļuvis par jauno zinātnieku.

Aizvadītajā nedēļā NASA izsludināja konkursu uz planētas aizsardzības posteņa darbinieka amatu, kura uzdevums būtu aizsargāt planētu no "organiska un mikrobioloģiska piesārņojuma no citām planētām", kā arī uzraudzīt, lai cilvēki nepiesārņo kosmosu.

Amata aprakstā tiek prasītas padziļinātas zināšanas par šo darbu, izvēlētais kandidāts "būs atbildīgs par NASA vadošo lomu planētu aizsardzībā", un viņam tiks uzticēts "uzraudzīt planetārās aizsardzības noteikumu ievērošanu NASA kosmosa misijās".

Pašreiz NASA planētu aizsardzības komandiere ir Ketrīna Konlija.