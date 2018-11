"Mūsu izmeklēšana ir par iespējamu vēlēšanu likuma pārkāpumu, kā arī daudziem saistītiem pārkāpumiem," paziņoja Nacionālā Noziedzības apkarošanas pārvalde (NCA), kas izmeklē īpaši smagus noziegumus un organizētās noziedzības lietas.

Vēlēšanu komisija ceturtdien paziņoja, ka tai ir "nopietns pamats" uzskatīt, ka Bankss - apdrošināšanas uzņēmuma īpašnieks un kampaņas par izstāšanos no ES lielākais individuālais finanšu donors - nav patiesais avots aizdevumiem "Brexit" atbalstītāju kampaņai.

NCA paziņoja, ka tā fokusēsies uz Banksu un diviem ar viņu saistītiem uzņēmumiem - "Better for the Country" (BFTC) un kampaņas organizāciju "Leave.EU". Tiks veikta izmeklēšana arī saistībā ar "Leave.EU" vadītājas Elizabetes Bilnijas darbībām. Medijos jau iepriekš parādījušās ziņas, ka Banksam ap 2016. gada balsojuma laiku Londonā bijušas slepenas tikšanās ar Krievijas vēstniecības amatpersonām. Bankss pēc šīs informācijas parādīšanās noliedzis, ka būtu darījis jebko pretlikumīgu.

Vienas tikšanās laikā vēstniecības amatpersonas Banksam piedāvājušas veikt ienesīgas investīcijas Krievijas zelta uzņēmumā. Tomēr darījums nav noticis, bet Krievija noliegusi, ka tā būtu atbalstījusi "Brexit" atbalstītāju kampaņu centienos vājināt ES.

Bankss ceturtdien paziņoja, ka ir priecīgs par iespēju atjaunot savu labo slavu. "Esmu pārliecināts, ka visaptverošas un atklātas izmeklēšanas rezultātā beidzot tiks pielikts punkts smieklīgajām apsūdzībām, kas celtas pret mani un maniem kolēģiem," "Leave.EU" izplatītajā paziņojumā norādīja Bankss. "Es esmu Apvienotās Karalistes nodokļu maksātājs un nekad neesmu saņēmis ārvalstu ziedojumus," uzsvēra Bankss.