ASV prezidents Donalds Tramps "priecātos par izaicinājumu, vai tā būtu Opra Vinfrija vai kāds cits", vaicāts par ažiotāžu ap Vinfrijas iespējamo kandidēšanu, žurnālistiem Trampa lidmašīnā sacīja viņa pārstāvis sakariem ar presi Hogans Gidlijs. Telekanāls CNN, atsaucoties uz diviem anonīmiem Vinfrijas "tuviem draugiem", vēstīja, ka viņa "aktīvi domājot" par kandidēšanu uz prezidenta amatu.

Vinfrijas dzīvesbiedrs Stedmens Greiems pieļāvis, ka viņu būtu iespējams pārliecināt. "Tas ir atkarīgs no tautas," avīze "The Los Angeles Times" citē Greiema teikto. "Viņa pavisam noteikti to darītu."

"Viņa šovakar palaida raķeti. Es gribu, lai viņa kandidē uz prezidenta amatu," aktrise Merila Strīpa atzina avīzei "The Washington Post". "Man nešķiet, ka viņai bija nodoms [paziņot par kandidēšanu]. Bet tagad viņai nav izvēles." "Es to pārdomāju un nonācu pie secinājuma, ka Opras lieta nav tik traka," tviterī atzina bijušais eksprezidenta Baraka Obamas vecākais padomnieks Dens Pfeifers.

Konservatīvais žurnālists un bijušais telekanāla "Fox News" raidījumu vadītājs Bils O'Reilijs, kurš bija viens no pirmajiem Trampa kandidatūras atbalstītājiem, slavēja Vinfriju kā teicamu kandidāti. "Viņa visticamāk būs atšķirīga no Trampa pārspīlētā patosa un tiks uztverta kā pozitīva un saprātīga," izdevumā "The Hill" skaidroja O'Reilijs.

Pērn septembrī Vinfrija tviterī bija ievietojusi avīzes "New York Post" rakstu, kurā viņa bija minēta kā demokrātu labākā cerība 2020. gada vēlēšanām. "Paldies par jūsu uzticības balsojumu," viņa rakstīja. "Tu esi zvaigzne," norādīja laikraksts. "Viņa to var darīt, teorētiski. Jautājums ir, vai viņa to vēlas."

"Ap Opru, Mišelu Obamu un Džordžu Klūniju ir nauda, bet likmes liecina, ka Donaldu būs grūti sakaut," atzina globālā bukmeikeru uzņēmuma "William Hill" pārstāvis sakariem ar presi Ruperts Adams.

Runā "Zelta globusu" pasniegšanas ceremonijā svētdien Beverlihilsā Vinfrija pauda, ka sievietēm un meitenēm, kas saskārušās ar vīriešu aizskarošu uzvedību, tuvojas "jauna diena". Pieņemot mūža ieguldījuma godalgu, Vinfrija cildināja kustību #MeToo, kas strauji uzņēma apgriezienus pēc apsūdzību izskanēšanas par ietekmīgā Holivudas producenta Hārvija Vainstaina nepiedienīgo uzvedību.

Izrādot cieņu pagājušajā mēnesī īsi pirms savas 98. dzimšanas dienas mūžībā aizgājušajai Resijai Teilorei - afroamerikānietei, kas uzdrīkstējās ziņot, ka viņu 1944. gadā grupveidā izvarojuši baltādaini vīrieši -, Vinfrija sūrojās par "ietekmīgo vīriešu brutalitātes salauzto kultūru". "Pārāk ilgi sievietes nav sadzirdētas un viņām nav ticēts, ja viņas uzdrīkstējās teikt patiesību šo vīriešu varai. Bet viņu laiks beidzas! Viņu laiks beidzas," izpelnoties vētrainas ovācijas un dažu klausītāju asaras, sacīja Vinfrija.

"Tāpēc es vēlos, lai visas meitenes, kas šeit tagad skatās, zinātu, ka pie apvāršņa ir jauna diena. Un kad šī jaunā diena beidzot ausīs, tas būs tāpēc, ka daudz brīnišķīgu sieviešu, no kurām daudzas šovakar ir šeit šajā telpā, un daudz diezgan fenomenālu vīriešu smagi cīnās, lai kļūtu par līderiem, lai aizvestu mūs uz laiku, kur nevienam atkal nebūtu jāsaka "arī es" ("me too")."

63 gadus vecā Vinfrija, par kuru "Zelta globusu" ceremonijas vadītājs komiķis Sets Maiers pa pusei jokodamies sacīja, ka viņa varētu būt kandidāte, kas sakaus prezidentu Donaldu Trampu 2020. gadā, arī cildināja bieži nopēlumus saņēmušo mediju lomu. "Šī nepagurstošā nodošanās tam, lai atklātu absolūto patiesību, ir iemesls, kāpēc mēs nepieveram acis uz samaitātību un netaisnīgumu. Vēlos sacīt, ka cienu presi vairāk nekā jebkad agrāk, mums virzoties uz priekšu šajos sarežģītajos laikos."