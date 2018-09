Berlīne panākusi galīgo vienošanos ar Itāliju par to nelegālo imigrantu atpakaļsūtīšanu, kas notverti uz Vācijas robežas, ceturtdien paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers.

"Vienošanās ar Itāliju ir noslēgta. Tai trūkst tikai divu parakstu no Itālijas kolēģa un manis," Vācijas parlamentā paziņoja Zēhofers, ar Itālijas kolēģi domājot šīs valsts iekšlietu ministru un vicepremjeru Mateo Salvīni.

Kāds avots Itālijas Iekšlietu ministrijā sacīja, ka Salvīni apspriedīs šo jautājumu ar Zēhoferu piektdien Vīnē, kur abi ministri apmeklēs Eiropas Savienības (ES) konferenci. Gaidāms, ka abi politiķi viesīs skaidrību par jēdzienu "nulles neto efekts".

Salvīni par to runāja pirmdien, paziņojot, ka parakstīs vienošanos ar Vāciju tikai tad, ja vienošanās neliks Itālijai rūpēties par papildu migrantiem.

Avots ministrijā skaidroja, ka par katriem 100 nelegālajiem imigrantiem, kas no Vācijas tiks nosūtīti atpakaļ uz Itāliju, 100 patvēruma meklētāji no Itālijas tiks pārvietoti uz citām ES dalībvalstīm, novedot pie "nulles neto efekta", proti, Itālijā esošo imigrantu skaits no tā nemainīsies.

Itālija bijusi pirmā valsts lielai daļai nelegālo imigrantu, kas ierodas ES, un bloka noteikumi paredz, ka patvērums jāpieprasa pirmajā valstī, kur viņi ierodas.

Taču pēdējos gados Vidusjūras valstis vairs nespēj tikt galā ar milzīgo nelegālo imigrantu pieplūdumu un ievērot šos noteikumus. Rezultātā daudzi nelegālie imigranti devušies uz Vāciju un citām ES ziemeļu valstīm.

Vācijas kanclere Angela Merkele iepriekš šogad izvairījās no savas koalīcijas sabrukšanas, solot pielikt punktu šim fenomenam un noslēgt līgumus par imigrantu atpakaļnosūtīšanu uz tām ES valstīm, kur viņi vispirms pieprasījuši patvērumu.

Vācijas valdībai jau izdevies noslēgt šādu vienošanos ar Portugāli, Spāniju un Grieķiju.

Zēhofers, kurš pārstāv Merkeles vadīto kristīgo demokrātu (CDU) Bavārijas māsaspartiju - Kristīgi sociālo savienību (CSU), ir regulāri kritizējis kancleres “atvērto durvju” politiku, kopš viņa 2015.gada rudenī pieņēma lēmumu atvērt Vācijas robežas nekontrolētai nelegālo imigrantu plūsmai.

Ministrs draudēja sākt atraidīt migrantus uz Vācijas dienvidu robežas, kas, pēc Merkeles domām, būtu radījis spriedzi attiecībās ar kaimiņvalstīm.

Salvīni, kurš vada labējo Līgu, arī ieņēmis stingru nostāju migrācijas jautājumos un faktiski padzinis migrantu glābšanas kuģus no Itālijas ostām.