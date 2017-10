Spēcīgajā vētrā Vācijas ziemeļos un austrumos gājuši bojā seši cilvēki un paralizēta satiksme.

Pieci no bojāgājušajiem, par kuriem saņemtas ziņas no Brandenburgas un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas zemēm, kā arī no Berlīnes un Hamburgas, atradušies automašīnās, kurām uzgāzušies vētras nolauztie koki.

Vēl viens cilvēks gājis bojā Polijas pierobežā. Berlīnē, krītošie koki, vairākus cilvēkus arī ievainojuši, bet kopumā saņemtas ziņas par vairāk nekā desmit cietušajiem.

Hamburgas ugunsdzēsības dienests aicinājis pilsētas iedzīvotājus palikt iekštelpās. "Brīdinājums Hamburgai. Pašreiz neejiet laukā, palieciet drošās zonās," tviterī paziņojis ugunsdzēsības dienests. Ārkārtas situācija izsludināta arī Berlīnē.

Vācijas meteoroloģijas dienests brīdina, ka vētra "Ksavjērs" var pāraugt viesuļvētrā, vēju ātrumam sasniedzot 105 līdz 115 kilometrus stundā (29 līdz 31 metru sekundē).

Valsts dzelzceļa kompānija "Deutsche Bahn" ziņo, ka vilcienu satiksme uz sliedēm nokritušu koku dēļ apturēta Lejassaksijā, Šlēsvigā-Holšteinā un Brēmenē, kā arī Hamburgas piepilsētas maršrutos. Apturēta arī tālsatiksmes vilcienu kustība uz un no Berlīnes, kur vētras dēļ slēgti abi pilsētas zoodārzi.

Berlīnes Tēgeles un Šēnefeldes lidostās uz laiku atcelta ielidojošo un izlidojošo reisu apkalpošana uz zemes. Pasažieri, kas ieradušies Vācijas galvaspilsētā, drošības apsvērumu dēļ netiek izlaisti no lidmašīnām. Savukārt aizceļojošajiem neļauj lidmašīnās iekāpt. Atcelti arī vairāki starptautiskie reisi Hannoveres un Brēmenes lidostās.

Savukārt Vilhelmshāfenē vētra apgāzusi 1000 tonnas smagu celtni, tomēr šajā nelaimes gadījumā neviens nav cietis.