"No 2010. līdz 2018. gadam 89 Vācijas armijas karavīri tika klasificēti kā labējie ekstrēmisti," ziņoja šie laikraksti, atsaucoties uz Aizsardzības ministrijas informāciju.

67 no šiem gadījumiem attiecas uz laiku pirms 2011. gada jūlija, kad Vācijā tika atcelts obligātais karadienests. 86 no šiem karavīriem jau ir padzīti no armijas, bet trīs karavīru lietas vēl tiek izskatītas.

No 2008. līdz 2018. gadam 15 Vācijas karavīri tika klasificēti kā kreisie ekstrēmisti, bet kopš 2011. gada ir bijis tikai viens šāds gadījums.

Kopš 2011. gada Vācijas armijā ir konstatēti vairāk nekā 300 islāma ekstrēmisma gadījumu, tomēr tikai 24 gadījumos šie karavīri tika oficiāli klasificēti kā islāmisti.