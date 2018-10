To vāciešu skaits, kas varasiestādēm zināmi kā labēji radikālo "Reiha pilsoņu" (Reichsbürger) un "Suverēno pilsoņu" (Selbstverwalter) kustības aktīvi dalībnieki, pēdējo divu gadu laikā gandrīz dubultojies, sasniedzot 19 000, liecina Vācijas Iekšlietu ministrijas statistika.

Aptuveni 950 no šīs kustības locekļiem atzīti par labējiem ekstrēmistiem, liecina Iekšlietu ministrija piektdien sniegtā atbilde uz "zaļo" pieprasījumu, kas nonākusi aģentūras DPA rīcībā.

Abas kustības ir formāli neorganizēti grupējumi, kuru locekļi neatzīst pašreizējo Federatīvo Republiku un uzskata, ka joprojām spēkā ir Vācijas impērijas likumi. Kustības locekļi bieži atsakās arī maksāt nodokļus un varasiestāžu uzliktās sodanaudas. Tiek uzskatīts, ka daļa no šiem cilvēkiem ir gatavi pielietot arī vardarbību.

Saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) datiem 2016.gadā bija apzināti 10 000 kustības pārstāvji, bet pērn viņu skaits bija pieaudzis jau līdz 16 500. BfV norādījis, ka skaita pieaugums skaidrojams ar pastiprināto uzmanību, kuru tiesībsargāšanas iestādes pievērsušas šim fenomenam.

Tomēr "zaļo" pārstāve iekšlietu jautājumos Irēne Mihaliča paudusi viedokli, ka ""Reiha pilsoņu" skaits ar to plāniem gāzt valsts iekārtu pastāvīgi pieaug". Viņa pārmeta varasiestādēm, ka šīs kustība kopumā nav atzīta par labējiem ekstrēmistiem.

Mihaliča norādīja, ka šīs kustības locekļi ir ļoti labi bruņoti, taču atsaukto ieroču turēšanas atļauju skaits "stagnē". Saskaņā ar datiem, kas bija pieejami uz šī gada 31.martu, ieroču turēšanas atļaujas bija izsniegtas 1200 "Reiha pilsoņu" un "suverēno pilsoņu" kustības locekļiem. Līdz 30.jūnijam šis skaits bija sarucis līdz 920, taču līdz 30. septembrim tas atkal nedaudz pieauga, sasniedzot 940.

Uz "zaļo" pieprasījumu sniegtie statistikas dati arī liecina, ka no šogad reģistrētajiem 19 508 politiskajiem noziegumiem gandrīz 12 000 pastrādājuši labējie ekstrēmisti. Viņi ir atbildīgi arī par 910 no 1015 reģistrētajiem antisemītiskajiem nodarījumiem un par 463 no 500 reģistrētajiem noziegumiem, kas vērsti pret islamticīgajiem. Ministrija tomēr norādījusi, ka tie ir tikai sākotnējie dati, kas vēlāk tikšot koriģēti.