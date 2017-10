Valstu valdībām jāatturas no runām par savu pilsoņu nogalināšanu vai likvidēšanu, kuri pievienojušies džihādistu grupējumiem, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC).

ICRC brīdinājums izskanējis mazāk nekā divas nedēļas pēc Francijas aizsardzības ministres Floransas Parlī publiska paziņojuma, ka būtu labāk, ja džihādisti ārzemēs tiek nogalināti.

Diskutējot Francijas radio par simtiem Francijas pilsoņu, kas pievienojušies grupējumam "Islāma valsts" Sīrijā un Irākā, Parlī sacīja, ka ir svarīgi "neitralizēt maksimālu skaitu džihādisto. Ja džihādisti iet bojā kaujā, es teiktu, ka tā ir labāk".

Savukārt ICRC direktora vietnieks Tuvajos Austrumos Patriks Hamiltons nosodīja "valstu publisko spriešanu par nepieciešamību likvidēt joprojām dzīvos ienaidniekus". Viņš brīdināja, ka šādas runas veicina "citu, ienaidnieka dehumanizēšanu, kurš vairs netiek uzskatīts par līdzcietības cienīgu".

"Nevienu nedrīkst spīdzināt, ne masveidā nogalināt," žurnālistiem Ženēvā pavēstīja Hamiltons. "Ikvienam ir tiesības uz procesuālām garantijām un taisnīgu tiesu. Tas attiecas arī uz tā dēvētajiem ārvalstu karotājiem. Viņi nav izņēmums likuma priekšā."

Tikmēr eksperti brīdina, ka aptuveni trešdaļa "Islāma valsts" rindās karojušo kaujinieku no Eiropas Savienības (ES) atgriezušies mājās, no kuriem daļa joprojām ir uzticīga džihāda idejām un centīsies sarīkot teroraktus Eiropā.

Pēc virknes smagu sakāvju Irākā un Sīrijā mājās 33 valstīs atgriezušies vismaz 5600 ārzemnieki, teikts ASV analītiskās grupas "Soufan Center" pētījumā. Pēc tās datiem, mājās atgriezusies aptuveni trešdaļa no 5000 kaujinieku, kas devušies karot no ES.

"Daļa no viņiem joprojām ir uzticīga tai vardarbīgā džihāda formai, kuru propagandē "Al Qaeda" un "Islāma valsts". Un nav noslēpums, ka tie, kas grib turpināt cīņu, atradīs veidu, kā to darīt," brīdina "Soufan Center".

Kā norāda eksperti, valstu tiesībsargājošās iestādes mājās pārbraukušos džihādistus parasti liek cietumā, ar ko tikai uz laiku atliek problēmu, vai arī cenšas viņus ietekmēt ar reintegrācijas programmām, kuras ir ārkārtīgi grūti veiksmīgi izstrādāt un realizēt. Īpaši sarežģīta ir džihādistiem pieslējušos sieviešu ar bērniem reintegrācija.

Neskatoties uz drīzo "Islāma valsts" krahu, pats grupējums vai tam līdzīgie saglabāsies līdz tam brīdim, kamēr pastāvēs apstākļi, kas veicināja "Islāma valsts" izaugsmi, brīdina eksperti.

No 2014.gada "Islāma valstij" pievienojās aptuveni 40 000 ārzemnieku no 110 pasaules valstīm. Visvairāk kaujinieku ieradās no Krievijas (3417), Saūda Arābijas un Jordānijas (no katras vairāk par 3000), Tunisijas (2962) un Francijas (1920). Kopš 2014.gada tā zaudējusi vairāk nekā 85% agrāk kontrolētās teritorijas.