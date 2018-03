Svētais Krēsls izplatījis paziņojumu, kurā norāda, ka 93 gadus vecā žurnālista Eudžēnio Skalfāri raksts ir neprecīzs. Vatikāns uzsver, ka "nav citēts precīzs pāvesta teiktais" un "nevienu rakstā ietverto citātu nevajadzētu uztvert par precīzu Svētā tēva teiktā transkripciju".

Paziņojumā arī apgalvots, ka lai gan Skalfāri pirms Lieldienām patiesi ticies ar pāvestu, interviju Francisks viņam nav sniedzies.

Jau ziņots, ka Skalfāri savā materiālā rakstījis, ka pāvests uz vaicājumu par to, kur nonāk "sliktās dvēseles" atbildējis, ka "elles nav'' un ''tas, kas ir, ir grēcīgo dvēseļu pazušana".

Skalfāri pazīstams ar savu paradumu intervijās neveikt pierakstus un neizmantot diktofonu. Šī arī nav pirmā reize, kad viņam pārmesta neprecīza pāvesta teiktā interpretācija.

Kā atgādina " The Guardian", pāvests Benedikts XVI 2007. gadā teicis, ka "elle eksistē un ir bezgalīga pat, ja neviens par to vairs daudz nerunā". Savukārt pavēsts Jānis Pāvils II 1999. gadā paziņoja, ka elle ir "grēka maksimālās sekas… Tā drīzāk ir nevis vieta, bet gan stāvoklis, kurā nonāk tie, kuri brīvi un galīgi nošķir sevi no Dieva – visa dzīvā un prieka avotu".