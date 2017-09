Latvija pauž stingru un nemainīgu atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei, tā uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, piektdien 29. septembrī Rīgā tiekoties ar Ukrainas ārlietu ministru Pavlo Kļimkinu.

Valsts prezidents apliecināja Latvijas nostāju, ka sarunās par iespējamo ANO miera uzturētāju misiju Ukrainas austrumos svarīgi ievērot Ukrainas viedokli.

Vienlaikus Vējonis aicināja Ukrainu paātrināt reformas valstī, īpaši tieslietu un pretkorupcijas jomā. "Mēs zinām, ka reformu process nekad nav viegls, tomēr panākumi tajā dos spēcīgu signālu starptautiskajai sabiedrībai un stiprinās tās atbalstu Ukrainai," teica Valsts prezidents.

Ziņots, ka Pavlo Kļimkins ieradies Rīgā, lai apmeklētu prestižo drošības un ārpolitikas forumu "Rģas konference 2017".

Šogad aicināto viesu statusā Rīgā sagaidāms arī Igaunijas ārlietu ministrs Svens Miksers, Kanādas aizsardzības ministrs Hardžits Sings Sadžans, Lietuvas ārlietu ministrs Līns Linkevičs, Moldovas premjerministra vietnieks, Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrs Andreju Galburu un Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Urbans Alīnu.

Dalību apstiprinājuši arī ASV Tēvzemes drošības departamenta vecākā padomniece Katrīne Kornel Gorka, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas galvenais ekonomists Sergejs Gurjevs, "Air Baltic" korporācijas valdes priekšsēdētājs Martins Gauss, žurnālisti no "The Economist", BBC, "The Guardian", "Politiken", "The Wallstreat Journal" un vēl 500 dalībnieku no 40 valstīm. Konferences programma un dalībnieku saraksts ir pieejams "Rīgas konference 2017" mājas lapā.