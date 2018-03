Par Putina ievēlēšanu nevienam nekādu šaubu nebija. Nedaudz lielāka intriga bija kopējā vēlētāju aktivitāte – jau pirms vēlēšanām novērotāji un avoti skaidroja, ka Kremlis, cenšoties Putina pārvēlēšanu padarīt pēc iespējas leģitīmāku, ar dažādiem līdzekļiem cenšas veicināt vēlētāju aktivitāti.

Tā šogad bijusi 67% līmenī, nesasniedzot 70% atzīmi, kas bijis Kremļa mērķis saskaņā ar anonīmu avotu ziņoto. Pie vēlēšanām nepielaistais opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs aģitēja, ka tieši vēlētāju aktivitātes falsificēšanas būs šo vēlēšanu galvenie pārkāpumi.

Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja, ka nopietni pārkāpumi vēlēšanu laikā nav fiksēti, arī Iekšlietu ministrija norāda, ka nav fiksējuši pārkāpumus, kas spētu ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Tikmēr neatkarīgie novērotāji un aktīvisti ziņo par tūkstošiem pārkāpumu.

Balsošanas aktivitātē izceļas desmit ciemi Kamčatkā un Čukotkā, kur nobalsojuši 100% vēlētāju – rezultāts, kāds raksturīgs Ziemeļkorejai.

Vēlētāju pievešana un vilināšana

Vēlētāji uz iecirkņiem tika vilināti dažādi. Piemēram, Maskavas iecirknī numur 1428 nobalsojušajiem dalīti atlaižu taloni pārtikas produktu un juvelierizstrādājumu iegādei, fiksējuši novērotāji. Talonu izsniegšana novērota arī citur.

Savukārt Ufā vēlētāji piedalījušies loterijā, kurā varēja laimēt biļetes muzeju apmeklējumam. Tāpat ziņots par pārtikas produktu tirgošanu pie iecirkņiem par zemākām cenām nekā veikalos.

Novērotāji bieži fiksējuši, ka vēlētāji, parasti valsts iestāžu un uzņēmumu darbinieki, uz iecirkņiem tiek vesti ar autobusiem. Tā Jekaterinburgā ar autobusiem pievesti milicijas vienības OMON kaujinieki, daudzi no tiem formastērpā. Tas pats novērots arī Mahačkalā. Omskas vēlēšanu komisija apstiprinājusi, ka studentiem likts obligāti doties balsot, ziņo portāls "Tayga.info".

Pēterburgā novērots, ka aicinājumus doties balsot skandēts pa ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmu.

Starp labumiem, ko saņēmuši vēlētāji, bijušas pat biļetes uz koncertu.

Atskaitīšanās par nobalsošanu

Daudzi cilvēki vēlēšanu iecirkņos saņēmuši apliecinājumu, par to, ka ir nobalsojusi, lai to parādīti saviem kuratoriem vai darbavietās. Tādu praksi Sanktpēterburgā novēroja "Currenttime" korespondents.

Čeļabinskas iecirknī numur 660, kur pārsvarā balsoja vietējās kara aviācijas skolas kursanti, divas militārpersona iecirknī atzīmējušas savos sarakstos nobalsojušos.

Tāpat medijos un sociālajos tīklos ziņo, ka cilvēki, kuriem jāatskaitās par savu dalību vēlēšanās, iecirkņos uzņēmuši selfijus.

Daudzu biļetenu mešana urnās

Caur vēlēšanu iecirkņos izvietotajām tīkla tiešasaistes kamerām fiksēti gadījumi, kad vēlēšanu komisijas locekļi vai citi cilvēki balsošanas urnās samet vairākus biļetenus.

Vairākos iecirkņos to novērot gan nav bijis iespējams, jo urnas pretēji noteikumiem izvietotas ārpus kameru redzamības zonas vai tādā leņķī, ka nav redzams, ko pie urnas dara balsotājs.

Citur skatu centušies aizsegt vairāki cilvēki, nostājoties apkārt urnai.

Uzbrukums novērotājiem

Dagestānā Mahačkalas iecirknī numur 1072 nezināmi cilvēki uzbrukuši žurnālistam, kurš filmēja iecirknī notiekošo.

Savukārt Mahačkalas iecirknī numur 1111 piekauti divi novērotāji.

Vladikaukāzā kādu novērotāja vispār neesot ielaista iecirknī – policija viņu aizturējusi.

Mahačkalas iecirknī numur 1126 grupa cīņas sporta pārstāvju ar spēku nav laidusi novērotājus pie urnām.

Kustība "Golos" apkopojusi ziņas par saņemtajiem pārkāpumiem interaktīvā kartē.

Noslēgumā – daži vēlētāji balsot devušies kostīmos un ļāvušies svētku noskaņai, ko centās radīt Kremlis.

Early morning gymnastics outside a polling station to get the vote out in Moscow for #Russia 's presidential election today. pic.twitter.com/5oWH6T7JcE— Patrick Reevell (@Reevellp) March 18, 2018