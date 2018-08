Sievietes no 19 dažādām valstīm tikās Ukrainā, lai kopā dotos neaizmirstamā piedzīvojumā.

Dāmas tika izdalītas pa trīs dažādām lidmašīnām. Lai izpildītu uzdevumu, viņām bija jāizlec no lidmašīnām visām gandrīz vienlaicīgi.

90 sekunžu brīvā kritiena laikā lēcējas aptuveni trīs reizes nomainīja gaisā esošo "formu".

These high flyers have set a new world record 🙌🏽 pic.twitter.com/RykFZal61q— BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2018