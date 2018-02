Lai gan informāciju apstiprinājuši Sīrijas režīmam lojālā Libānas "Hezbollah" grupējuma mediji, pagaidām nav informācijas, cik daudz kaujinieku ieradušies Afrīnā un kur tie tiks dislocēti.

Iepriekš Sīrijas valdība aicināja kurdus nodot reģiona pārvaldi režīma pārziņā, apmaiņā solot militāro aizsardzību. Kad kurdi atteicās izsenis kurdu apdzīvoto reģionu nodot režīmam, kas iepriekšējās desmitgadēs vairākkārt vērsies pret kurdu tautu, reģionu pameta arī Sīriju balstošie Krievijas spēki, kas tur veidoja buferzonu pret turku spēkiem.

Lai gan BBC norāda, ka Sīrijas sabiedroto ierašanās Afrīnā palielina to sadursmju iespēju ar Turciju, faktiski jau līdz šim Sīriju atbalstošie spēki regulāri iesaistījušies sadursmēs ar Turcijas tieši atbalstītajiem opozīcijas grupējumiem, turklāt janvāra sākumā no tiem pārņēma lielas platības uz dienvidiem no Alepo pilsētas. Savukārt pirms gada Bābas pievārtē izcēlās tiešas sadursmes starp Sīrijas spēkiem un Turcijas atbalstītajām opozīcijas vienībām.

Sīrija Turcijas iebrukumu Afrīnā iepriekš nodēvējusi par rupju uzbrukumu tās suverenitātei.