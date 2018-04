Pirmais ugunsgrēks šajā 33 stāvu ēkā ilga trīs stundas, pirms ugunsdzēsēji ar ūdens strūklām no savām mašīnām to nodzēsa. Neviens cilvēks netika ievainots, un incidents oficiāli tika pasludināts par izsmeltu.

Pirmā ugunsgrēka laikā notikuma vietā ieradās ārkārtas situāciju ministrs Kamalladins Heidarovs, šādi apliecinot šīs ēkas nozīmīgumu Azerbaidžānai. Ministrija paziņoja, ka ugunsgrēks bija izcēlies 18. stāvā. "Ugunsgrēks notika ilgu laiku ūdens trūkuma dēļ. Ugunsgrēka cēloņi tiek izmeklēti," sacīja ārkārtas situāciju ministra vietnieks Etibars Mammadovs.

