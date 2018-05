Virpuļviesuļi aiznesuši vairākām mājām jumtus, salauzuši vārtus, žogus, un dārza mēbeles, kā arī nogāzuši kokus, tostarp bojājot automašīnas, ziņo "Local". Pagaidām nav ziņu par mirušajiem, bet zināms, ka vismaz viens cilvēks vējā smagi ievainots, bet kādam uz notikuma vietu izsauktam glābējam darba laikā iespēris zibens.

Aptuveni piecpadsmit minūtes ilgušais tornado bijis sestais šogad Vācijā. Savukārt Nīderlandes portāls "NL Times" atzīmē, ka nepilnus desmit kilometrus attālajā Nīderlandē par vētru un tās radītajiem postījumiem neviens vispār nav ziņojis.

Another video of violent tornado near Lobberich, Germany this afternoon, May 16th, 2018! WOW! Video by Björn Wobedo pic.twitter.com/WhrL3xsxdA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) May 16, 2018

roof tiles in the town got also blown away 5 Kilometers "2.3 miles" of the town! When the Tornado struck. #viersen Germany! pic.twitter.com/TEdFMXyZFl

— Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) May 16, 2018