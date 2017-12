Lielbritānijas jaunās paaudzes aviācijas bāzeskuģis "HMS Prince of Wales" 21. decembrī pametis "BAE Systems" doku Skotijā, kur tas salikts kopā un izbūvēts, ziņo militārais portāls "Janes". Tādējādi vismaz par mēnesi apdzīts plānotais grafiks.

Tas ir otrais "Queen Elizabeth" klases aviācijas bāzeskuģis, un otrais Lielbritānijas bāzeskuģis pēc šogad Karalisko Jūras spēku rīcība nodotā klases flagmaņa "HMS Queen Elizabeth". Paredzēts, ka nākamgad "HMS Prince of Wales" pirmoreiz izies atklātā jūrā un uz tā klāja sākies apkalpes apmācība, kā arī tehnoloģiju izmēģinājumi, bet Karalisko Jūras spēku rīcībā tas nonāks 2020. gadā.

Bāzeskuģis īpaši pielāgots iznīcinātāju "F-35B" uzņemšanai, kuriem nepieciešams īss pacelšanās ceļš, un tie nolaižas vertikāli. Tāpat uz klājiem paredzēts izvietot helikopterus "AW101 Merlin". Lai gan kopumā uz kuģa plānots izvietot 40 lidaparātu, īpašas vajadzības gadījumā uz klājiem varot izvietot līdz pat 75 "F-35B" lidmašīnu.

Budžeta samazinājuma dēļ 2010. gadā tā būvniecības projektu jau bija plānots apturēt, un kuģi pārdot vai meklēt tam citu pielietojumu, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014. gadā Lielbritānija nolēma kuģi pabeigt, tādējādi stiprinot NATO un savus spēkus.

"HMS Prince of Wales" svars pārsniedz 71 000 tonnu, kas to ierindo īpaši lielo bāzeskuģu (supercarriers) kategorijā. Patlaban darba kārtībā visā pasaulē ir 12 īpaši lielie bāzeskuģi. Vienpadsmit no tiem pieder ASV, tostarp šogad ASV Jūras spēkiem nodotais savas klases flagmanis "USS Gerald R. Ford". Vēl divi ir tapšanas stadijā – "USS John F. Kennedy" (ASV) un minētais "HMS Prince of Wales".

Izmēros mazāki bāzeskuģi ir arī citām valstīm. Divi lidmašīnu bāzeskuģi ir Itālijas un Ķīnas, bet pa vienam Francijas, Indijas, Krievijas, Spānijas un Taizemes jūras spēkiem. Šogad savu vienīgo bāzeskuģi norakstīja Brazīlija.