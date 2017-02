Tiek ziņots, ka kopumā izšautas četras līdz septiņas raķetes, no kurām trīs pārtvērušas un gaisā iznīcinājušas Izraēlas "Iron Dome" pretraķešu sistēmas. Savukārt viena džihādistu raidītā raķete uzsprāgusi neapdzīvotā teritorijā, nenodarot nekādu kaitējumu.

Grupējums, kurš sevi dēvē par "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" Sīnāja provinces kaujiniekiem, internetā izplatītā paziņojumā vēstīja, ka "militārā vienība izšāvusi vairākas "Grad" raķetes pret Eilatas pilsētā esošajiem ebreju uzurpatoriem."

Video nofilmēts moments, kad debesīs virs Eilatas pretraķešu sistēma iznīcina izšautās raķetes:

Video shows moments rockets over Israeli city of Eilat intercepted by Iron Dome. No damage/casualties reported. pic.twitter.com/DzuaWBQeVG— Israel Breaking (@IsraelBreaking) February 8, 2017