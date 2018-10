Video of Iranian Revolutionary Guard launching missiles at ISIS in eastern Deir Ez Zor as retaliation for Ahvaz attacks.pic.twitter.com/TLZPwysvK5— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) October 1, 2018

Irānas valsts televīzija un valsts vadītā ziņu aģentūra IRNA ziņo, ka sešas raķetes nogalinājušas un ievainojušas kaujiniekus Sīrijā, bet plašāku informāciju nesniedza.

Valsts televīzijas pārraidītā informācija liecina, ka raķetes pārlidojušas Irākas teritoriju netālu no Tikrītas, pirms trāpījušas mērķiem Sīrijas dienvidos netālu no Abū Kemālas. Abū Kemālu kontrolē spēki, kas ir lojāli Sīrijas prezidentam Bašaram al Asadam. Taču pilsētai joprojām nereti uzbrūk kaujinieki no teroristu grupējuma "Daesh", kas zaudējis kontroli pār lielāko daļu teritorijas, ko bija sagrābis Sīrijā un Irākā.

Iranian Revolutionary Guard launched several missiles at the positions of ISIS in eastern Dier Ez Zor province of Syria. pic.twitter.com/Kuz8XvNBWB— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) October 1, 2018

Savukārt Londonā bāzētā cilvēktiesību aizstāvības organizācija "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija" ziņo, ka raķetes trāpījušas džihādistu joprojām kontrolētajai Hadžinas pilsētai Eifratas kreisajā krastā. Šī pilsēta jau ilgus mēnešus atrodas ASV atbalstīto kurdu vadīto "Sīrijas Demokrātisko spēku" ielenkumā. Savukārt teritorijas otrā Eifratas krastā kontrolē Sīrijas un tās sabiedroto, tostarp Irānas spēki.

Agrā pirmdienas rītā aculiecinieku uzņemti video liecina, ka vismaz viena "Qian-1" raķete gan Sīriju nav sasniegusi, un nogāzusies Irānas teritorijā netālu no Irākas robežas pavisam īsu brīdi pēc palaišanas. Nofilmētie kadri liecina, ka raķete izraisījusi plašu ugunsgrēku kādā zemnieku saimniecībā.

Apparently this video shows one of the Qian-1 missiles failing minutes after the launch.

pic.twitter.com/6P5cn8u2XS— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) October 1, 2018

Aftermath of Qiam missiles landing on the farms around one of the local Iranian farms after it fails in flight. pic.twitter.com/VSE35rljka— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) October 1, 2018

Valsts televīzijas žurnālists, komentējot raķešu palaišanu, sacīja, ka Amerika, cionistu režīms un Saūda Arābijas valdošā ģimene dzirdēs Irānas dotos triecienus. Irāna pēc raķešu izšaušanas veica arī bezpilota lidaparātu uzbrukumus šiem mērķiem, ziņoja televīzija.

Analītiķis Hadi Sejeds Afghani, kuram ir sakari ar Irānas valdību un Revolucionāro gvardi, pauda viedokli, ka raķešu uzbrukums, visticamāk, ir saskaņots ar Sīrijas valdību.

Raķešu trieciens ir palielinājis neskaidrību par to, kas īstenoja uzbrukumu armijas parādei Ahvāzā, kur tika nogalināti 22 cilvēki un vairāk nekā 60 ievainoti.

Bruņoti uzbrucēji, kas bija pārģērbušies par karavīriem, raidīja šāvienus skatītāju pūlī un mēģināja uzbrukt tribīnēm, kurās atradās amatpersonas. Irāna sākotnēji vainoja šajā uzbrukumā arābu separātistus, kas arī uzņēmās atbildību par notikušo un sniedza patiesu informāciju par vienu no uzbrucējiem.

Atbildību par uzbrukumu uzņēmās arī "Daesh", bet sākotnēji sniedza kļūdainas ziņas par notikušo. Taču vēlāk grupējums publiskoja video, kurā redzamos vīriešus Teherāna identificēja kā uzbrucējus. Taču video šie vīrieši neapliecināja piederību "Daesh".

Irānas valsts mediji ziņoja, ka raķešu uzbrukums bijis vērsts gan pret "takfirītiem", kā Teherāna mēdz dēvēt "Daesh" kaujiniekus, gan pret Ahvāzas separātistiem, kas, cik zināms, līdz šim nav sadarbojušies ar "Daesh".

Revolucionārās gvardes šodien publiskotajā paziņojumā teikts, ka, balstoties uz pierādījumiem no Ahvāzas uzbrukuma, teroristus Sīrijas austrumos atbalsta un vada ASV saskaņā ar Baltā nama "sātaniskajiem" plāniem, cionistu režīmu, ar ko domāta Izraēla, un reģionālajiem spēkiem, proti, Saūda Arābiju.

Šī ir otrā reize gada laikā, kad Irāna izšāvusi raķetes pret Sīrijas teritoriju.