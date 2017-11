Starpgadījums noticis 5. novembrī. Trampa Āzijas vizītes laikā Abe nolēmis ASV prezidentu izklaidēt ar golfa spēli, ziņo "Reuters". Abi apmeklējuši Kasumigaseki golfa laukumu, kur 63 gadus vecais Japānas premjerministrs iesitis golfa bumbiņu bunkurā - seklā smilšu bedrē, kas domāta, lai padarītu golfa spēli grūtāku.

Kā redzams no helikoptera filmētajā video, Sindzo Abe kāpj ārā no smilšu bedres, zaudē līdzsvaru un atmuguriski iekrīt tajā atpakaļ. Pēc kritiena pašu spēkiem premjerministrs tomēr izraušas no bedres un dodas tālāk spēlēt golfu.

Saskaņā ar Japānas televīzijas sniegto informāciju, Tramps kolēģa misēkli nemaz nav pamanījis. Premjerministra kritiena video kļuvis ļoti populārs Japānas sociālajos tīklos, kur tas tika raksturots kā "mīlīgs".