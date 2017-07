ASV politiķi un militārpersonas jau vairākkārt izteikušies, ka Sīrijā vienīgais reālais sauszemes spēks pret "Daesh" ir kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF). Šī militārā organizācija apvieno dažādus kurdu, arābu, turkmēņu un asīriešu grupējumus, kā arī to rindās karo liels skaits Rietumvalstu brīvprātīgo. Šie spēki jau ilgstoši saņem ASV palīdzību gan bruņojuma, gan transportlīdzekļu, kā arī izlūkošanas informācijas veidā.

Zināms, ka līdzās SDF pret "Daesh" karo arī ASV speciālo uzdevumu vienību karavīri, kuru skaits tiek lēsts no vairākiem simtiem līdz vairāk nekā tūkstotim. Viņu galvenais mērķis šobrīd ir "Daesh" pašpasludinātā kalifāta galvaspilsētas Rakas ieņemšana, kuru SDF ir ielenkuši un patlaban no džihādistiem atkaro rajonu pēc rajona.

ASV Jūras kājnieku pārstāvji nedēļas nogalē tviterī publiskoja video, kurā redzams, kā ar artilēriju visu diennakti jebkādos laikapstākļos tiek sniegta atbalsta uguns Rakā karojošajiem SDF. Seržanta Metjū Kalahana uzņemtajā video redzamas vairākas artilērijas vienības ar iespaidīgajiem "M777-A2" lielgabaliem.

To lādiņi aprīkoti ar tā dēvēto "XM1156" precizitātes sistēmu. Tā ar GPS un speciālu lādiņu galvās iebūvētu spārnu palīdzību spēj trāpīt mērķos ar ārkārtīgi lielu precizitāti. Lielos 155mm lielgabalus apkalpojošās artilērijas vienības iznīcina džihādistu pozīcijas, pašas atrodoties vairākus desmitus kilometru uz ziemeļrietumiem no kurdu aplenktā Rakas centra.

ASV karavīri Sīrijā gan iesaistās ne tikai kaujas operācijās, bet arī nodrošina drošības kontroles posteņus uz piekļuves ceļiem Rakai, iekarotajās teritorijās atjauno ceļus un tiltus, kā arī īsteno atmīnēšanas darbus un apmāca sabiedroto karavīrus.

CBS televīzijas filmēšanas grupa, apmeklējot vienu no kontrolpunktiem, pat pieredzēja, kā salīdzinoši netālu no filmēšanas vietas "Sīrijas Demokrātisko spēku" automašīnas šoferis uzbrauc uz "Daesh" paslēptas mīnas. Uzņemtajā video sižetā redzams, ka karavīrs ievainots, bet paspēj nokļūt līdz ASV karavīriem, meklējot palīdzību.

ISIS leaves behind a deadly path of destruction in Syria. US Marines and engineers are repairing some bridges#SDF/ #YPG@USMC @CENTCOM pic.twitter.com/LCzKdqqmBk— EndiZentarmi ✌ (@EndiZentarmi) June 28, 2017