Video: Kā Bavārijā ar traģiskām sekām dega pasažieru autobuss

No garāmbraucošas automašīnas filmētajā video redzams, kā liesmas pilnībā ir pārņēmušas autobusu un smagās mašīnas piekabi. Fotoaģentūru attēlos no nelaimes vietas jau redzams, ka no autobusa un piekabes pāri palikuši tikai karkasi.

Foto: AP/Scanpix

Negadījums notika netālu no Štammbahas uz A9 šosejas Bavārijas ziemeļos. Autobusā pavadīt brīvdienas pie Itālijas Gardas ezera brauca vācu pensionāru grupa un divi šoferi – pavisam 48 cilvēki. Policija apstiprinājusi 18 cilvēku nāvi, bet vēl 30 ir cietuši.

Avārijas un ugunsgrēka iemesli pagaidām nav zināmi. Kravas automašīnas vadītājs, kurš nav cietis, policijai pastāstīja, ka autobuss ietriecies viņa piekabē un aizdedzies. Autobusa vadītājs ir gājis bojā.

Pēc avārijas 10 minūšu laikā notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, taču liesmas jau bija tik spēcīgas, ka autobusu glābt vairs nebija iespējams, ziņo raidsabiedrība BBC. Cietušo evakuēšanā tika iesaistīti pieci helikopteri.