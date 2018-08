Otra nofilmētā kravas automašīnu kolonna redzama pametam Ukrainu un atgriežamies Krievijā. Kolonnas šķērso robežu vietās, kur nav robežpārejas punktu.

Kolonnas nofilmētas vēlu 7. augusta vakarā, teikts EDSO misijas atskaitē. Piecas no kravas automašīnām identificētas kā sešu riteņu "Kamaz-4310" ar brezenta kravas kastes pārsegumu. Tādas automašīnas ir Krievijas armijas rīcībā. Pārējo kravas auto modelis nav noteikts.

Kolonnas robežu šķērsojušas 76 kilometrus uz austrumiem no Doņeckas, Ukrainas valdības nekontrolētajā teritorijā.

Ukraina un Rietumi apsūdz Krieviju par bruņotā konflikta Ukrainas austrumos veicināšanu, apbruņojot un apgādājot prokremliskos separātistus, kas 2014. gada pavasarī ar Maskavas atbalstu atsevišķās Ukrainas Luhanskas un Doņeckas apgabala teritorijās izveidoja tā sauktās Doņeckas un Luhanskas "tautas republikas".

Savukārt Kremlis, par spīti virknei norāžu un liecību, turpina noliegt savu saistību ar karu Donbasā un neatzīst, ka apgādātu separātistus ar ieročiem.

"Tas ir kārtējais veids, kā Krievija ar nolūku paildzina konfliktu un atbalsta kaujas darbību Ukrainas austrumos par spīti starptautiskajiem pūliņiem panākt mieru Ukrainā," EDSO publicēto video nokomentēja ASV Valsts departamenta Ukrainas jautājumu pārstāvis Kurts Volkers.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 11, 2018