Aptuveni 21 metru platais vidējā augstumā un ilgiem lidojumiem paredzētais drons gaisā varot pacelt līdz vienai tonnai smagu kravu, ziņo "China Global Television Network". Ķīnas kosmosa zinātnes un tehnoloģiju korporācijas (CASC) izgatavotais bezpilota lidaparāts spēj gaisā palikt līdz pat 60 stundām un pieveikt līdz pat 10 000 kilometru lielu distanci.

Dronam paredzēts visai plašs pielietojums – tas izmantojams novērošanas, izlūkošanas, patruļu, mērķu noteikšanas un uzbrukumu operācijām. Publiskotajā izmēģinājumu video redzams, ka tas jau veiksmīgi likvidē mērķi uz zemes.

The mass-production model of China's unmanned aerial vehicle CH-5, or "Rainbow 5", completed its trial flight Friday pic.twitter.com/WUj55LsRQP

