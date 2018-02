Raķetes palaišanas laiks sākotnēji bija ieplānots agrāk pa dienu, bet augšējā atmosfērā esošie vēji esot bijuši par 20% spēcīgāki par pieļaujamo, "Twitter" ziņoja pats Masks. Līdz ar to lidojuma laiks trīskārt pārcelts.

"Falcon Heavy" palaišanu no Kanaveralas zemesraga Gaisa spēku stacijas ASV Floridas štata austrumu piekrastē zinātnieki un entuziasti visā pasaulē gaidīja ar pastiprinātu interesi.

Pirmkārt, šī ir pirmā lielo kravu raķete, kuru paredzēts izmantot atkārtoti. "Falcon Heavy" veido 27 dzinēji kopumā trīs raķešu daļās (kura katra ir "Falcon 9" tipa raķete), no kurām divas atgriezās Kanaveralas zemesragā, bet viena – uz bezpilota baržas "Of Course I Still Love You" ("Protams, es tevi joprojām mīlu").

Datorsimulācijā redzams, kā ieplānota lidojuma norise:

Otrkārt, jau minētā "Falcon Heavy" tehnoloģija ļauj ievērojami samazināt izmaksas, jo ikreiz nav jābūvē jauna raķete. Turklāt "Falcon Heavy" ir eksperimentāls nišas pakalpojums, jo piedāvās īpaši smagu kravu nogādāšanu kosmosā. Veiksmīgs lidojums ļaus "SpaceX" kļūt par komerciālo kosmosa pārvadājumu līderi.

Treškārt, Maska sapnis radīt tehnoloģijas, kas ceļošanu kosmosā padarītu lētāku, atjaunojis cilvēces interesi par kosmosa iekarošanu. Simboliski, kā redzams arī datorsimulācijā, raķetes kapsulā ievietota sarkana automašīna ar cilvēka modeli tajā. Vietējais medijs "Orlando Sentinel" ziņo, ka pašā Kenedija Kosmosa kosmosa centrā jau sen izpirktas visas biļetes, un interesenti pārpildījuši arī tuvākās pludmales un parkus. Turklāt portāls ziņo, ka žurnālisti tuvējā apkārtnē satikuši arī kosmosa iekarošanas entuziastus ne tikai no citiem ASV štatiem, bet pat Eiropas.

"Esmu pārliecināts, ka esam izdarījuši visu, ko varējām, lai palielinātu šīs misijas izdošanos," vēl pirms raķetes testa lidojuma sarīkotā preses konferencē ziņoja Masks, "ja reiz esi izdarījis visu, par ko vien spēj iedomāties, un joprojām kaut kas noiet greizi, nav vairs nekā daudz, ko varēja darīt citādi. Es par to esmu mierīgs. Tā būs liela vilšanās, ja raķete uzsprāgs, bet, cerams, ja kaut kas noies greizi, tas notiks tālākā posmā, un mēs no tā varēsim mācīties."

Teorētiski "Falcon Heavy" nākotnē ar vairākkārt izmantojamo "Dragon" kapsulu kosmosā varēs nogādāt cilvēkus, un reiz arī doties uz Mēness un pat Marsu. Šo sapni pagaidām iemiesos Maskam pašam piederošais ķiršu sarkanais elektroauto "Tesla Roadster", kurš testa misijā nosūtīts uz Marsa orbītu.