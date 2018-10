Viens no pirmskara Ukraiņu nacionālistu organizācijas (OUN) līderiem Bandera Otrā pasaules kara laikā nokļuva vācu okupantu gūstā un pēc atbrīvošanas apmetās Rietumvācijā. 1959. gadā viņu noindēja PSRS VDK aģents un Bandera tika apglabāts Minhenē.

15. oktobrī, kas ir Banderas nāves gadadiena, Filipss savos sociālo tīklu kontos izvietoja video, kurā viņš redzams noraujam Ukrainas karogu no Banderas kapa, tā vietā pie krusta piestiprinot uzrakstu: "Šeit apglabāts ukraiņu nacists Stepans Bandera".

Ukrainas ģenerālkonsulāts Minhenē par šo incidentu informējis policiju, kura sākusi nepieciešamās procesuālās darbības, teikts konsulāta "Facebook" lapā.

Today in Munich, I corrected the grave of Ukrainian Nazi Stepan Bandera, to comply with German law, which forbids shrines to Nazis.

Corrected.#Bandera #StepanBandera #Nazism pic.twitter.com/M6vH14NPEQ

