Video: Krievi Piemaskavā nofilmē 'gaisā iestrēgušu' lidmašīnu

Pasaulē strauju popularitāti gūst kāds Krievijā notverts video, kurā redzama šķietami gaisā uz vietas stāvoša pasažieru lidmašīna.

Video uzņemts Maskavas pievārtē uz Kijevas šosejas netālu no Vnukovas lidostas, kurai aviolaineris tobrīd tuvojies. Auto devies Maskavas virzienā, bet lidmašīna – pretējā.

Nofilmētie kadri pēc publiskošanas interneta ārēs raisījuši dažādas sazvērestības teorijas par to, kas varējis izraisīt lidmašīnas apstāšanos gaisā. Jokdari un zinātniskās fantastikas ideju mīlētāji pieļāvuši, ka tas ir pierādījums Matriksa esamībai, un notikušais ir programmēšanas kļūda. Citi lidmašīnas šķietamo stāvēšanu skaidroja ar spēju bremzēšanu, piemēram, rokasbremzes noraušanu.

Patiesais izskaidrojums gan ir vienkāršāks un garlaicīgāks – lidmašīna attiecībā pret zemi noteikti nebija apstājusies, bet ievērojami samazināja ātrumu, gan tāpēc, ka tā nolaidusies, gan spēcīgā pretvēja dēļ. Savukārt skaidrās debesis un aculiecinieku auto pretējais braukšanas virziens radījis šķietamu optisko ilūziju, ka lidaparāts vispār nekustas.

