Savukārt jauns video no svarīgā pasākuma liecina, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons tagad varētu būt aizskāris paša Trampa pašapziņu.

Video, ar kuru sociālajos tīklos dalījies arī Makrons, redzams, kā Francijas jaunais prezidents pa sarkano paklāju soļo pretim NATO valstu līderu grupai, šķietami dodoties tieši Trampa virzienā.

Taču pēdējā mirklī Makrons maina virzienu un sirsnīgi sasveicinās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, liekot Trampam nolaist gar sāniem jau sveicienam paceltās rokas.

Kad Makrons beidzot sveicinās arī ar Trampu, ASV līderis sev raksturīgā manierē enerģiski sagrābj un parauj sava franču kolēģa roku.

Jāatzīmē, ka ceturtdien Tramps un Makrons Briselē pirmo reizi satikās divpusējās sarunās, tad abi līderi izcēlās ar spēcīgu tvērienu sasveicinoties.

Emmanuel Macron appears to swerve in effort to avoid Donald Trump at the #NATOsummit pic.twitter.com/w2k99ezh8T

— The Telegraph (@Telegraph) May 26, 2017