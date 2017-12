Kompānijas "Bell Helicopter" nākamās paaudzes divrotoru helikopters "V-280 Valor" decembra otrajā pusē īstenojis pirmo izmēģinājuma lidojumu, ziņo "Defence Update".

Jaunais otrās paaudzes pagriežamo rotoru (tiltrotor) lidaparāts pacēlās gaisā ASV Teksasas štata Amarilo pilsētas pievārtē, kur atrodas kompānijas ražošanas komplekss. Video redzams, ka helikopters pacēlies vertikāli gaisā un kādu laiku turējies uz vietas gaisā.

Jaunajam helikopteram ir ievērojami labāka manevrētspēja, lielāks ātrums, kā arī viena lidojuma laikā nolidojamais attālums salīdzinājumā ar tā priekšgājējiem. Divkārt lielākais ātrums par ierastajiem helikopteriem dod iespēju to sūtīt tālākās operācijās īsākā laika posmā, kur tas var tikt izmantots dažādiem uzdevumiem, kam lidmašīnas nav piemērotas.

Jau iepriekš ziņots, ka "Bell Helicopter V-280 Valor" atgādina "Bell Boeing V-22 Osprey", taču jaunais lidaparāts ir mazāks, un līdz ar to tā plānotā ietilpība ir gandrīz divreiz mazāka. Sākotnējie plāni paredz to piemērot trim dažādiem uzdevumiem - kravas un cilvēku pārvadāšanai, medicīniskās palīdzības sniegšanai un evakuāciju veikšanai, kā arī uzbrukumam, ja to aprīko ar raķetēm.

Zināms, ka vismaz atsevišķas spējas tam solās būt pat labākas par armijas gaidītajām - līdz ar četriem apkalpes locekļiem lidaparāts spēs uzņemt līdz 12 karavīriem un veikt līdz pat 3860 kilometru lielus attālumus.

Foto no izmēģinājuma laukuma un mākslinieku variācijas par helikoptera modeļa pielietojumu nākotnē:

Jau vairākus gadus ASV Gaisa spēki sadarbībā ar Jūras spēkiem un NASA meklē jaunus helikopteru dizainus, lai aizstātu esošo gaisa floti. Pentagons 2014. gadā starp neskaitāmiem dažādu kompāniju dizainu un tehnoloģiskajiem piedāvājumiem izvēlējās divus cerīgākos projektus konceptmodeļu izstrādei, un jaunais "V-280 Valor" ir viens no tiem.

Otru – "SB-1 Defiant" – izstrādā "Sikorsky-Boeing" apvienība. Lai gan abu helikopteru paraugmodeļiem bija jābūt gataviem prezentācijai šogad, "SB-1 Defiant" (attēlos zemāk) daļas patlaban vēl tiekot saliktas, lai tas varētu veikt pirmo lidojumu 2018. gadā, ziņo "Breaking Defence".

ASV armija 45 gadu laikā paredz nomainīt visu gaisa floti, kurā ir arī pagājušā gadsimta 60. gados izstrādāti modeļi. Kā vieni no pirmajiem esot jānomaina vairāki vertikālās pacelšanās lidaparāti, tostarp helikopteri.

Jaunā helikoptera "V-280 Valor" projekts kompānijai "Bell Helicopter" licis piesaistīt izstrādes un ražošanas komandas no citām aviācijas un inženierijas kompānijām, piemēram, "Lockheed Martin", "GE", "Moog", "IAI", "TRU Simulation & Training", "Astronics", "Eaton", "GKN Aerospace", "Lord", "Meggitt" un "Spirit AeroSystems". Jaunizveidotā speciālistu komanda tiek dēvēta par "Team Valor".