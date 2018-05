Kā ziņo medijs, Eifeļa tornī zibens trāpīja 28. maijā, kā arī 22. maijā.

Pirmdienas pērkona negaisi atnesa Francijā arī pamatīgas lietusgāzes. Sagaidāms, ka arī otrdien Francijas centrālajā un ziemeļu daļā gaidāms negaiss.

"Meteo France" vēsta, ka 2018. gada maijā reģistrēti visvairāk zibens spērienu kopš 2000. gada, ziņo "The Local".

🇬🇧 Lightning struck again yesterday evening! Thanks again Bertrand Kulik @ptrenard for these breathtaking pictures. #EiffelTower #Thunder #Paris - https://t.co/2R3LBAwByU pic.twitter.com/8m4Aeq2gFe