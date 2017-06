Pāvs pirmdien ienāca pa vaļējām durvīm dzērienu veikalā "Royal Oaks Liquor Store". Veikala menedžeris Rani Ganems pastāstīja, ka viņš uzzinājis par tā atrašanos veikalā tikai tad, kad kāds no klientiem pavaicājis, ko tur dara "el pollo" - spāniski cālis vai putnēns.

21 gadu vecais Ganems, kura ģimenei pieder šis veikals, mēģināja izdabūt putnu ārā no veikala, bet pāvu mātīte satraukti lidoja viņam virsū un pēc tam uzspurdza veikala augšējā plauktā.

Ganems pa telefonu izsauca dzīvnieku kontroles darbinieku, kas ar cimdiem un zvejas tīklu sāka tuvoties putnam, un tad, kā Ganems pastāstīja, sākās īstā jautrība.

"Viņš mēģināja to notvert ar zvejas tīklu, un [putns] uzleca uz pirmās vīna pudeles. Kad tas notika, es izdvesu "Ak, būs liela ķeza"," vēlāk stāstīja menedžeris.

"Viņš vēlreiz mēģināja to noķert ar tīklu ... Tas pikējot lidoja tieši virsū pudelēm. Jo vairāk viņš mēģināja lietot tīklu, jo vairāk tas plivināja spārnus un gāza visu apkārt."

Ganems ar mobilo telefonu uzņēma video, kur vienā brīdī redzams, kā dzīvnieku kontroles darbinieks tīklā noķer vīna pudeli, kamēr pāvu mātīte izlido caur plauktu un kāds desmits pudeļu sašķīst uz grīdas.

Nespējot vairs noskatīties šo posta ainu, Ganems uzvilka sporta kreklu, lai aizsargātos no putna nagiem, un palīdzēja to noķert. Pāvu mātīti, kas nebija cietusi, viņi abi izdabūja ārā no veikala.

Ganems pastāstīja, ka pāvu mātīte bijusi veikalā pusotru stundu, bet saplēsusi vērtīgākās pudeles, tai skaitā šampanieti, 500 dolāru vērtībā.

"Jā, viņai ir dārga gaume. Es parasti saku: "Ko tu saplēs, to tu nopērc." Bet, skaidrs, ka viņa to neizdarīja. Viņa izgrozījās nesamaksājot," Ganems otrdien jokodams pastāstīja par notikušo.

Pāvi ir bieži sastopami Arkādijā, kur tie tika introducēti, kad pilsētas dibinātājs tos pagājušā gadsimta sākumā ieveda no Indijas. Lai gan daži iedzīvotāji uzskata šos krāsainos putnus par apgrūtinājumu, pāvi šajā rajonā ir aizsargājami un par kaitējuma nodarīšanu tiem draud naudassods un cietumsods.