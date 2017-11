Foto: Kadrs no video

Ierakstos redzama kolonna, kas sastāv no kravas automašīnām ar karavīriem un bruņutransportieriem. Nevienam no transportlīdzekļiem nav reģistrācijas numura zīmju. Kolonna no Luhanskas cauri Debaļcevei devusies uz tā saukto separātistu "Doņeckas Tautas Republiku" (DTR), liecina video apraksts.

Vienā no video redzams, kā kravas auto sēdošs kaujinieks filmētājam demonstrē rokas ložmetēju.

Militārās kolonnas virzīšanās prom no Luhanskas fiksēta laikā, kad pēc konflikta ar LTR iekšlietu ministru Igoru Kornetu no amata bija spiests atkāpties un doties uz Maskavu LTR līderis Igors Plotņickis. Oficiāli Plotņickis par atkāpšanās iemeslu norādījis veselības problēmas.

Konflikts starp Plotņicki un Kornetu izcēlās 21. novembrī. Kornets atteicās pakļauties Plotņicka rīkojumam atkāpties no amata un Luhanskas ielās parādījās bruņoti cilvēki bez atšķirības zīmēm un bruņutranportieri, kas bloķēja valsts iestādes, kā arī radio un TV ēkas.

Mediji vēstīja, ka neidentificētie ļaudis ir kaujinieki no blakus esošās DTR un algotņi no Krievijas, kas Luhanskas līderu konfliktā darbojās Korenta pusē, reizē nostiprinot Kremļa ietekmi Luhanskā.

DTR specvienības kaujinieki triecienā ieņēma Luhanskas Ģenerālprokuratūras ēku, ziņoja "Novaja Gazeta".

Pirmdien, 27. novembrī, Luhanskas centrā vairs nav redzami karavīru apķēdējumi ap administratīvajām ēkām un ir atsākušās radio un TV pārraides, ziņo Ukrainas mediji.

Tāpat pamestība un tukšums valda mājā, kur dzīvojis Plotņickis, kā arī blakus esošās ēkās, kuras izmantojusi viņa apsardze, raksta portāls "Liga.net".

Ukrainas Drošības dienests (UDD) publicēja noklausītu telefona sarunu ierakstus, kas pierādot Krievijas privātās militārās kompānijas "Vagner" saistību ar Kornetu.

Kādā ierakstā dzirams, kā Kornets un "Vagner" vadītājs Dmitrijs Utkins apspriež neizdevīgu prokremlisko kaujinieku likvidāciju un atbruņošanu.

"Delfi", atsaucoties uz Krievijas medijiem, jau iepriekš vēstīja, ka Sīrijā un Ukrainā karo ar smagiem kājinieku ieročiem un tehniku bruņota juridiski neeksistējoša privāta militārā uzņēmuma "Vagner" bataljons, kura sastāvā esot simtiem Krievijas armijas virsnieki un citi algotņi.

Ukrainas Luhanskas un Doņeckas apgabalu atsevišķās teritorijās ar Maskavas svētību un atbalstu 2014. gada pavasarī ir izveidotas separātistu "republikas".

Ukrainas spēku karā ar Krievijas apbruņotajiem kaujiniekiem ir gājuši bojā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku.