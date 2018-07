Sīrija un tās sabiedrotie, izmantojot militāro pārspēku, pilsētu iedzīvotājiem liek izvēlēties padoties un tādējādi pasargāt iedzīvotājus un īpašumus no bombardēšas. Pilsētas, kuru iedzīvotāji nevēlas Sīrijas armijas ienākšanu vai kuriem tajās esošie grupējumi neļauj padoties, tiek pakļautas paklāja veida bombardēšanai – aviācijas bumbas tiek izmestas lielā daudzumā un bez specifiska mērķa, iznīcinot visu pēc kārtas.

Gaisa uzbrukumi citu starpā notikuši Tafas un Saidas pilsētās. Ceturtdien ziņots arī par uzbrukumu Robežpunktam un bēgļu nometnei pie Nasibas:

Pirms gada, vardarbības samazināšanas nolūkos, Krievija, Jordānija un ASV vienojās, ka Sīrijas dienvidrietumu daļa ir "de-eskalācijas zona", kurā aktīva karadarbība nenotiks. Tomēr ilgtermiņa mieru nav izdevies panākt arī šajā reģionā.

Iepriekš bez panākumiem vestas sarunas par to, kā notiktu nemiernieku atteikšanās no ieročiem. Krievijas pārstāvji uzstāja, ka nemierniekiem smagās artilērijas arsenāls jāatdod uzreiz un vienā piegājienā, bet opozīcija vēlējās, lai šis process norisinātos vairākās fāzēs.

S. #Syria: after takeover of #Saida & Air Defense Bases from Rebels, clashes now raging on Naimah (last Rebel-held location be4 #Daraa) & Um Mayatheen fronts. https://t.co/gRrRPsnkEA pic.twitter.com/KylvtTp4G4— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 5, 2018