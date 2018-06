Opozīcijas grupējumi kopš 2011. gada kontrolē lielu daļu Sīrijas Deras provinces, kā arī fragmentus no blakus esošajiem Suveidas un galvaspilsētas Damaskas reģioniem. Līdz pat pērnajam gadam tā no valdības atkaroja aizvien jaunas teritorijas, taču kopš Irānas balstītie grupējumi ar Krievijas uzlidojumu palīdzību ļāva Sīrijai atgūt kontroli pār valsts ekonomisko centru Alepo un kurdu vadītie "SDF" spēki ieņēma grupējuma "Daesh" lielākos atbalsta punktus, Sīrijas spēki pastiprinājuši vēršanos pret opozīciju.

Damaskas un Homsas apkārtnes atbrīvošana no opozīcijas anklāviem, kā arī "Daesh" kaujiniekiem ļāvusi galvenos spēkus koncentrēt ap lielajiem opozīcijas turētajiem apgabaliem – Deru un Idlibu. Kopš šā gada janvāra sīrieši pastiprināja spiedienu, apšaudot un bombardējot opozīcijas kontrolē esošās Deras pilsētas dienvidus un citus apdzīvotos reģiona centrus, kā arī ieņemot nelielas teritorijas.

Deras frontes tuvumā Sīrijas spēku koncentrācija pieaugusi jau vairākus mēnešus, tomēr tieši pēdējās dienās publiskoti vairāki video, kā uz valsts dienvidrietumiem dodas milzīgas karavīru un kaujinieku kolonnas ar smago bruņojumu.

📸 Pic from the scene of upcoming #Daraa offensive pic.twitter.com/bQ1TNO0F2o — SMM Syria (@smmsyria) June 18, 2018





S. #Syria: substantial Regime reinforcements incl. many artillery pieces arrived in #Daraa. pic.twitter.com/shJnT1ypW6 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 18, 2018













📹 Over 70 combat vehicles arrived in #Sweida province before the upcoming large-scale offensive pic.twitter.com/2r3j17w5Ro — SMM Syria (@smmsyria) June 19, 2018





Arī opozīcijas kaujinieki, kurus šajā reģionā ilgstoši atbalstījušas Rietumvalstis un kaimiņos esošā Jordānija (pretēji Idlibas reģionā esošajiem grupējumiem, kurus galvenokārt atbalsta Turcija), publicējuši kadrus ar kaujinieku pulcēšanos gaidāmajai kaujai par Deras provinci.

#Daraa: Another massive rebel convoy this time Jaysh Ahrar al-Asha'er have massed mobilized. 2/2 pic.twitter.com/z1B62MrpzB — Peter the Great (SAVE DARAA) (@PetTheGreat1) June 4, 2018





The brigade of the descendants of the Apostle city of #Daraa promo video and mobilazation. 1/2 pic.twitter.com/rhQNY9KSpQ — Peter the Great (SAVE DARAA) (@PetTheGreat1) June 11, 2018





#Daraa: #FSA 401 Infantry Division have massed mobilized against the regime. 2/3 pic.twitter.com/g3xBphG51O — Peter the Great (SAVE DARAA) (@PetTheGreat1) June 6, 2018









Pirmdien valdības spēki, kā arī Krievijas aviācija pastiprinājusi uzlidojumus lielākajām pilsētām un ciemiem, bet naktī uz otrdienu uzsākta sauszemes operācija (galvenie uzbrukuma virzieni atzīmēti kartē ar sarkanām bultām).

Virs Deras un Dailas pilsētām no helikopteriem izmestas aģitācijas lapas, aicinot vietējos iedzīvotājus atbalstīt režīma spēkus. Savukārt opozīcija vērsusies pie valdības kontrolētajās teritorijās dzīvojošās druzu kopienas, aicinot saglabāt neitralitāti, lai tās pārsvarā apdzīvotā Suveida nekļūtu par placdarmu režīma spēku uzbrukumam Derai.