Sīrijas režīma "YouTube" kanāls "Centrālais militārais medijs" ziņo, ka Gaisa spēkiem izdevies iznīcināt lielu teroristu konvoju. Militāristu uzņemtajā video redzama gara automašīnu kolonna, kas naktī pārvietojusies Deir ez Zoras pilsētas virzienā, bēgot no strauji uzbrūkošajiem Sīrijas spēkiem. Nofilmēts arī tas, ka kolonna tiek bombardēta un apšaudīta.

Operācija uzsākta otrdien, no ziemeļiem un dienvidiem uzbrūkot islāmistu kontrolētajām teritorijām, apejot Sīrijas opozīcijas kontrolētās zemes. Jau nākamajā dienā armija un tās sabiedrotie džihādistiem nogrieza galvenos atkāpšanās ceļus, kā arī ieņēma Arakas dabasgāzes lauku.

Sašutumu gan raisīja fotogrāfijas no tā, kurās Sīrijas armijas 5. korpusa komandieris lepni pozē, uzlicis kāju uz nogrieztas džihādista galvas (ar vājiem nerviem fotogrāfijas neiesakām skatīties).

Sīrijas armijas uziets "Daesh" viltus tanks un kaujas auto "Humvee", kādus islāmisti 2014. gadā ieguva, ieņemot Mosulu Irākā:

