Turcijas un Krievijas noslēgtais līgums paredz evakuēt tūkstošiem cilvēku no divām ielenktajām Sīrijas valdībai lojālajām pilsētām apmaiņā pret tūkstošiem valdības cietumos turētiem ieslodzītajiem. Pilsētas, kurās ielenkumā aptuveni trīs gadus dzīvoja pārsvarā alavītu atzaram piederīgie, pārsvarā sunnītu veidotās opozīcijas ielenkumā atradās aptuveni trīs gadus.

Lai gan opozīciju Idlibas provincē veido daudzi savstarpēji pat naidīgi grupējumi, pilsētas ilgstoši atradās Turcijas atbalstītā džihādistu grupējumu alianses "Hayat Tahrir al-Sham" ielenkumā, kura iepriekš bija saistīta ar teroristu grupējumu "Al-Qaeda".

Savukārt no Sīrijas cietumiem plāns paredz atbrīvot iepriekš gūstā nonākušus opozīcijas kaujiniekus. Izskanējusi informācija gan par 1500, gan vairāku tūkstošu evakuāciju.

Vairums no Fuas un Kafrajas anklāvā dzīvojošajiem aptuveni 8100 cilvēkiem ir alavīti. Līdz pilsoņkaram valsts politisko eliti un armiju pārsvarā veidoja tieši alavīti. Savukārt vairums valsts iedzīvotāju ir sunnīti, kuri masveidā sacēlās pret alavītu uzkundzēšanos 2011. gadā, kas noveda pie nu jau vairāk nekā septiņus gadus ilgstošu pilsoņkaru.

Abas pilsētas aplenkumā nonāca 2015. gadā, kad opozīcijai izdevās pārņemt kontroli lielākajā daļā Idlibas provinces. Kauju rezultātā ielenkumā nonāca arī liels, bet nekonkretizēts skaits Sīrijas valdībai lojālu kaujinieku, no kuriem liela daļa esot irāņi. Paredzēts, ka arī viņi evakuēsies.Par to liecinājušas arī skaļas eksplozijas pilsētās nedēļas sākumā – visticamāk, iznīcināti smagie ieroči, lai tie nenonāktu opozīcijas kaujinieku rokās.

Evakuācija no Fuas un Kafrajas notika arī pērn apmaiņā pret sunnītu evakuāciju no valdības kontrolētām teritorijām. Tās laikā gan notika uzbrukums konvojam, kura laikā mira 150 cilvēki, no kuriem gandrīz puse bija bērni.

Tiek ziņots, ka jau trešdien abās pilsētās ieradušies aptuveni 60 autobusi. Līdz ar autobusiem ielenktajā anklāvā ieradušās arī vairākas mediķu brigādes, ziņo aculiecinieki.