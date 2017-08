Policijas izplatītajā video redzams, kā skrējējs aizjoņo garām kādam vīrietim uz Patnija tilta, bet tad pagrūž pretim nākošo 33 gadus veco sievieti. Viņa pēc grūdiena daļēji uzkritusi uz brauktuves, pa kuru viņas virzienā tobrīd braucis autobuss. Autobusam izdevās izvairīties no sadursmes ar sievieti.

Policija norāda, ka skrējējs turpinājis savu ceļu, bet pēc 15 minūtēm tiltu šķērsojis vēlreiz, skrienot pretējā virzienā. Viņš arīdzan nav reaģējis, kad sieviete centusies ar viņu runāt.

Incidents noticis maijā, bet policija video publicējusi, jo līdzšinējie vīrieša meklējumi bijuši nesekmīgi.

CCTV released of jogger who is sought after a woman was pushed into road #Putney... https://t.co/QtZih78qS3 pic.twitter.com/aVONDZv9OD