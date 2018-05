Kā vēsta BBC, divu stundu laikā nokrišņu daudzums sasniedzis 20 centimetrus, kā rezultātā pilsētā sākušies sākušies plūdi. Pilsētā izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Laika ziņu medijs "AccuWeather" atgādina, ka reģionā plosījās spēcīgi pērkona negaisi, kas arī vainojami pie pilsētas applūšanas.

Pilsētā plūdu dēļ arī sabrukušas ēkas, tviterī ziņo operatīvie dienesti. Appludināti arī ēku pirmie stāvi.

#ECFlood | Reports of building collapses in #Ellicott City | Collapse rescue teams en route | In some areas, water is above the first floor of buildings.— Howard Co Fire & EMS (@HCDFRS) May 27, 2018