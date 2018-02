Vietējie mediji ziņo, ka liesmas klosterī parādījušās ap pulksten 18.40 sestdienas vakarā pēc vietējā laika.

Ugunsgrēka laikā negadījumi nav konstatēti un cietušo nav. Liesmu izcelšanās iemesls nav zināms, vēstīja mediji Ķīnā.

"Uguns ātri tika apdzēsta un situācija stabilizējās pavisam ātri," mediji papildina. Tomēr sociālajos tīklos ziņas par notikušo vēsta ko citu.

Platformā "Twitter", kas Ķīnā ir aizliegta, publicētie video un fotogrāfijas no notikuma vietas esot stingri cenzēti, atklāj "Sky News". Policija tam pievērsusi īpaši pastiprinātu uzmanību.

Kāda sieviete raksta, ka degošais klosteris ir dienas populārākā tēma Ķīnā, tomēr valsts dzēšot cilvēku soctīklos rakstītās ziņas.

China is deleting posts about the alleged fire in the Jokhang Temple. The topic has been one of the hottest topics and most searched topic today on Chinese social media. Yet there is no single personal post and was removed in the cyberspace immediately. pic.twitter.com/KDlF87oX2t

— Tseringkyi (@dreamlhasa) February 17, 2018