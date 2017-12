Pirmdien ASV Vašingtonas štatā avarējušais pasažieru vilciens , kura noskriešana no sliedēm izraisīja trīs cilvēku nāvi, līkumā ar atļauto braukšanas ātrumu 48 kilometri stundā traucies ar daudz lielāku ātrumu – 130 kilometriem stundā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Tas konstatēts, analizējot sastāva aizmugurējā dzinēja datus, paziņoja Nacionālās Transporta drošības padomes pārstāve Bella Din-Zara. Dzelzceļa Kompānijas "Amatrak" vilciens bija 12 vagonu garš un abos galos papildu tam atrodas lokomotīves ar dzinējiem.

Avārija notika aptuveni 60 kilometrus uz dienvidiem no Sietlas. Lielā ātrumā braucošais vilciens noskrēja no sliedēm, turklāt viens vagons no dzelzceļa tilta uzkrita tieši uz apakšā esošās šosejas.

Tā rezultātā tika bojātas arī septiņas automašīnas, no kurām divas kravas, un ievainoti vairāki tajās esošie cilvēki. Vilcienā atradās 77 pasažieri un septiņi apkalpes locekļi.

Trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl 72 nogādāti slimnīcā viņu stāvokļa pārbaudei. No tiem 10 cilvēku ievainojumi tiek vērtēti kā nopietni.

Šis bija pirmais pasažieru vilciena reiss šajā maršrutā – līdz šim šo sliežu ceļu, kas ļauj saīsināt ceļu, izmantoja tikai preču vilcieni. Dzelzceļa posms, kur notika incidents, nesen par valsts budžeta līdzekļiem tika pārbūvēts, skaidro BBC.