Viens cilvēks gājis bojā un 22 citi ievainoti pēc divu pasažieru vilcienu sadursmes Austrijā, vēsta "The Inependent".

Starp cietušajiem ir arī trīs bērni. Negadījums noticis Niklasdorfas stacijā aptuveni 60 kilometrus uz ziemeļiem no Grācas. Viens no vilcieniem ieskrējis sānos otram. Sadursmes rezultātā vairāki vagoni noskrējuši no sliedēm.

Pagaidām nav skaidrs, kas ir avārijas iemesls.